新冠病毒持續延燒，TVBS《女力報到》演員們為防疫盡心力，微笑的力量MV截至今天(21日)已超過155萬人觀看次數，昨晚加碼舉行「防疫多點愛」線上直播，演房員楊晴、羅平、陳謙文、李宣榕、梁舒涵、鯰魚哥、梁瀚名、楊雅筑等人線上合唱「微笑的力量」，吸引一千多名粉絲同樂，有網友讚：「溫馨合唱版超好聽，感受到暖暖的力量。」

直播過程中，主持人游小白點名說：「李宣榕在微笑的力量中高音受粉絲好評，請男高音羅平出來與李宣榕唱生日快樂歌PK誰的音最高。」李宣榕一開口高音技壓所有人，讓才過完生日不久的鯰魚哥跳出來說：「我都感受到了，大家對我的祝福，PK為我唱生日快樂。」

防疫期間演員們在家做防疫也不忘運動增強體力，鯰魚哥大方分享，因為運動中心沒有營業，都到家裡附近的操場跑步運動，但有次跑步時，卻和路人阿伯並肩走在一起，沒想到阿伯突然說：「ㄟ！要保持1.5公尺的距離。」鯰魚哥秒回對方：「啊都是你找我聊天的耶！」

而李宣榕利用放假時間去玩飛行傘，鯰魚哥笑說：「這個不止1.5公尺，應該有1.5公里，上空空氣很新鮮沒有病毒。」梁舒涵則迷上騎Ubike，她說：「這時候多一點運動，是可增強抵抗力去對抗病毒的。」

歌曲〈微笑的力量〉在4/24 (五) 00:00起Apple Music、KKbox 等平台全球上架都可以收聽，收入將全數公開化以「TVBS女力報到」及「星火映畫股份有限公司」共同名義全數捐贈予國家防疫相關單位「衛生福利部疾病管制署」等機構。

《女力報到》演員楊晴、羅平、陳謙文、李宣榕、梁舒涵、鯰魚哥、梁瀚名、楊雅筑、王上菲、王沛語、尹彥凱、游小白、林曜晟等人線上LIVE用歌聲送暖。（圖／TVBS提供）

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(中時電子報)