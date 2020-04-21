女星張柏芝以清純的形象出道，至今22年和多名男星傳出緋聞和戀愛，其中5段感情最受到矚目，也意外成就男方們有了美滿家庭，自己卻帶著3子當令人憐憫的單親媽媽。

1998年張柏芝被星探挖掘，拍了一部廣告就以清新脫俗的形象被封為清純玉女，認識了當時帥氣男星朱永棠，兩人很快墜入愛河，朱永棠的哥哥朱永龍是知名經紀人，因此也力捧張柏芝，讓她迅速爆紅；但後來疑似因為張柏芝和朱永龍合約有問題，她和朱永棠的戀情也不了了之，而男方在2005年結婚，婚後也有2個寶貝女兒。

沒多久張柏芝被當時因為電影《古惑仔》系列爆紅的陳小春追求，陳小春幾乎把張柏芝捧在手心寵，甚至高調示愛，但張柏芝最後給的說法卻是「我們只是朋友」，傷透了陳小春；但也多虧了這個說法，陳小春後來遇到了應采兒，兩人熱戀結婚後生下Jasper，還帶著愛子出演實境秀節目《爸爸去哪了》，露出父愛爆棚的模樣。

1999年張柏芝和陳曉東因為合唱一首《留給最愛的說話》，隔(2000)年就高調公開戀情，但兩人在一起沒多久就驚傳分手，更很快傳出張柏芝和謝霆鋒交往；事後張柏芝經紀人開記者會大罵陳曉東負心，導致他一夕間變「渣男」，更影響到他的事業，淡出幾年後才慢慢復出，而2014年認識王妤嫻，結婚後也生了一個可愛女兒。

後來張柏芝愛上了謝霆鋒，兩人在2002年3月相戀，豈料7月就爆出謝霆鋒和王菲復合，傷透了她的心；到了2006年8月謝霆鋒和張柏芝接受電台訪問時爆出兩人復合，同年9月就在菲律賓結婚，婚後陸續生下Lucas與Quintus，但可惜的是，兩人在2012年5月離婚。謝霆鋒卸下人夫的身分後，回頭又和王菲舊情復燃，更愛得高調，至今過著幸福的生活。

不過，在2008年時陳冠希裸照事件震驚華人圈，其中一名女主角居然是張柏芝，而且當時她早已和謝霆鋒結婚，更育有大兒子Lucas，儘管謝霆鋒大度地原諒張柏芝，後來更傳出事後張柏芝還主動合照陳冠希，成了他們兩人離婚的導火線；陳冠希在2017年和秦舒培結婚，兩人也生下一名可愛的女兒，後來也經常曬出父女合照，讓大眾看到他慈父的一面。

張柏芝在2018年11月更爆出生下第3個兒子「小王子」，卻不肯沒透露孩子生父是誰，連名字都是跟著她姓；沒料到她的歷任男友或緋聞對象，現在都有幸福美滿的家庭，而她卻成了一名單親媽媽。

(中時電子報)