廖偉凡與邱碧治過去攜手主持《五燈獎》，紅遍大街小巷。（圖／本報系資料照片）

廖偉凡與邱碧治過去攜手主持《五燈獎》，紅遍大街小巷，21日驚傳邱碧治病逝消息，昔日搭檔廖偉凡被問到此事表示：「我早上被詢問電話嚇醒，一直禱告，真的覺得很難過，《五燈獎》有一個群組，我也上群組去問，真希望是錯誤消息。」但他稍晚連絡上邱碧治弟弟，證實邱碧治過世的消息。

廖偉凡代邱弟轉達，邱碧治年前因身體不適入院開刀，沒想到術後產生併發症，家人也非常不捨，目前邱碧治的告別式已經圓滿辦完，因為姊姊生性低調，所以不希望因此事打擾大家，因此沒有對外做任何通知，非常感謝外界的關心，邱碧治的先生剛恢復平靜，希望外界可以給邱碧治的家人一些空間。

廖偉凡最後一次看到邱碧治是在1年多前的聚餐，「我們都會彼此聚聚，那一次剛好人比較多，她當時看起來很好，中間我們偶爾也會在LINE上，彼此問好。」他早上努力為她禱告，希望昔日戰友仍平安，確認邱碧治病逝的消息，讓他相當難過。

(中時 )