兌現「空氣換新」政見，台中市府持續改善中部地區空汙問題，展現具體成果！根據行政院環保署的數據，2019年台中市各汙染物為4年來最低，且去年整年度的空品不良日也較前年減少16天，對此，市長盧秀燕認為，改善空品的工作還要持續努力。

台中市環保局指出，去年台中地區空品不良日為44天、比前年少16天，今年1至3月則有11天空品不良，較去年同期減少1天、更比前年減少9天；而在PM2.5汙染部分，台中市去年平均值為每立方米17.7微克、比前年改善1.1微克。

為徹底達到空汙減量，環保局針對老舊機車汰換、大型固定汙染源減量及宮廟減碳等方面持續推動，環保局指出，在機車汰舊換新部份去年共汰換2萬6101輛二行程機車、5萬4023輛四行程機車，減少PM2.5達21.5噸；另藉由許可證審查方式完成6家企業大型固定汙染減量達79.6噸、宮廟環保則可減少PM2.5達37.8噸，總計去年減少PM2.5達1221.89公噸。

農業局部分，則透過農業廢棄物回收再利用的方式取代露天燃燒，藉以減少空氣汙染，並提高補助農民購置樹枝打碎機，讓廢樹枝得以在田區獲得回收利用，也將以曳引機附掛滾筒式開溝機等設備處理收穫後的水稻田區。

(中時 )