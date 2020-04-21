立院國防外交委員會明天將邀請國防部到立法院報告這次海軍敦睦支隊染疫的狀況，不過對於是否讓醫官視訊會議，國民黨立委跟國防部爭論不休。國民黨立委呂玉玲今天下午爆料，國防部長嚴德發正在跟民進黨團總召柯建銘及民進黨立委在柯建銘辦公室「串供」。

國防部官員今天缺席防疫指揮中心的記者會，讓外界傻眼，呂玉玲表示，今天她本來想找嚴德發來做專報的會前會，了解到場列席的人員，國防部卻告訴她，要去疫情中心開記者會所以沒辦法到，結果疫情中心記者會，國防部又說是為了準備專案報告所以沒辦法到。

呂玉玲進一步爆料，國防部說了這麼多理由，但其實嚴德發就在柯建銘辦公室，在跟民進黨立委在做專案報告的會前會，是不是就叫做串供？

呂玉玲批評，國防部一直說謊、一直在隱匿，為何不能坦誠相告，希望國防部面對問題，要誠實面對。至於是不是覺得國防部不尊重在野黨？呂玉玲表示，現在執政的是民進黨，這件事情是不是有「上意」指示，這是我們質疑的地方。

(中時 )