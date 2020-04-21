華為21日公布最新的經營業績。2020年第一季，該公司實現銷售收入人民幣（下同）1,822億元，較上年同期增長1.4％。另外，第一季淨利潤率為7.3％。不論營收增速或是淨利潤率表現，都較上年同期大幅下滑。

數據顯示，2019年第一季，華為的銷售增速為1,797億元，年增率達39％；淨利潤率約為8％。

值得注意的是，華為創辦人任正非近日接受華爾街日報訪問時，坦言疫情對華為的生產、銷售、交付都造成一定影響，預測第一季收入目標將適當下調，但年度目標暫不會有影響。他還透露，華為手機在中國市場的銷量在每天45萬部左右。

任正非表示，華為從2月1日復工，最初復工率為七成，主因是部分地區仍封閉隔離，部分員工受影響，惟當集團復工率達九成時，部分配套廠家生產量未能提升。

任正非又預料，華為手機在中國市場的每日銷量約45萬部，國際市場會出現衰退。他又指出，4月後開始增長，每個月銷售量預計約2千多萬部；另因疫情影響，其平板電腦、手提電腦等相關業務的銷售量增長5至6倍。

(工商 )