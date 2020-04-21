新思科技（Synopsys）近日宣布，針對800G乙太網路推出業界第一個驗證IP （verification IP，VIP）和通用驗證方法（Universal Verification Methodology，UVM）原始碼測試套件。

隨著支援隨選視訊（video-on-demand）、社群網路與雲端服務的頻寬需求不斷增加，新思科技針對800G乙太網路的VC VIP，是以乙太網路技術聯盟（Ethernet Technology Consortium，ETC）規範為基礎，可協助SoC設計團隊為資料中心設計出易於使用且能快速整合的新一代網路晶片，從而加速驗證收斂（verification closure）與上市時間。

當VC VIP用於驗證新思科技針對FinFET製程中之DesignWare 56G 乙太網路、112G 乙太網路和112G USR／XSR PHY，設計人員可輕易地將其與800G SoC整合，以符合其長距離（long reach）和短距離（short reach）介面的要求。

ETC標準針對8 lane x100 Gb／s技術的800G 乙太網路提供了相關規範，讓採用成員能佈署先進的高頻寬互通（interoperable）乙太網路技術。

MorethanIP公司總裁Francois Balay表示：「我們的800Gb乙太網路MAC與PCS核心已協助客戶開發出針對800Gb乙太網路應用之解決方案。而新思科技是業界第一個為800G乙太網路提供VIP、原始碼測試套件和DesignWare IP的公司，這不但能強化網路通訊生態系統，還可促進相關技術的採用和高速網路應用的快速發展。」

新思科技針對乙太網路的VC VIP使用了原生SystemVerilog UVM架構、通訊協定察覺（protocol-aware）除錯以及原始碼測試套件，可在執行時期（run time）動態切換速度配置，同時還包括大量的可自訂幀生成（frame generation）與錯誤注入（error injection）的功能。此外，原始碼UNH-IOL測試套件可用於乙太網路的關鍵功能（features）和條款（clauses），讓設計團隊可快速啟動自訂測試並加速驗證收斂。

新思科技驗證事業群VIP研發工程副總裁Vikas Gautam說道：「作為驗證IP的領導廠商，新思科技為800G乙太網路提供另一個業界首創的VIP解決方案。為了實現業界第一，新思科技不斷創新並支援最新規格，使IP設計和SoC領導廠商能快速驗證其產品並加速產品上市時間。」

(工商 )