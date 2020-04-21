線上商務、宅經濟、遠距辦公與教學加速資料中心建置，從雲端運算到中小型邊緣應用，伺服器記憶體需求持續看增。有鑑於大型資料中心對環境汙染議題越發重視，全球工控記憶體領導品牌宇瞻科技（8271）挾抗硫化專利佈局優勢，推出最高規格防護抗硫化伺服器記憶體，成功與原廠標準型產品區隔，填補抗硫化伺服器記憶體市場缺口，拓展資料中心商機。

為降低空氣中的汙染物質對資訊設備妥善率的影響，近年來超大型資料中心不僅開始嚴格執行環境控制管理，規範室內空氣品質需通過國際自動化協會（International Society of Automation, ISA）定義的71.04-2013 G1最高等級標準；更要求相關資訊設備需具備相當程度的抗腐蝕設計，以確保能為伺服器提供最佳運作條件。觀察到此需求已從環控設施齊全的大型資料中心，逐漸外溢至中小型資料中心與邊緣伺服器應用，宇瞻推出最高規格抗硫化伺服器記憶體積極搶市，提供不同於原廠標準型伺服器記憶體的加值選擇。

環境風險引發的停機意外，已嚴重影響資料中心效能與可靠度；採用具抗硫腐蝕能力的產品有助提升設備的使用壽命，對於可靠度要求極高的資料中心來說尤其關鍵。宇瞻分析，過往資料中心大多採用原廠標準型伺服器記憶體，隨著抗硫化記憶體逐漸從利基型應用走向主流市場，資料中心商機將持續助力抗硫化技術普及化。宇瞻策動抗硫化專利布局多年，已於全球前兩大資料中心市場美國、中國取得抗硫化記憶體模組專利，將成為拓展全球資料中心市場的利器。

宇瞻抗硫化伺服器記憶體採用最高品質原廠DRAM與抗硫化被動元件，金手指鍍金厚度厚達30u，為目前市面上擁有最高規格防護的伺服器記憶體；最高支援速度達DDR4 3200 MT/s，提供4GB~32GB不同容量選擇與VLP矮板尺寸，可從雲到端滿足資料中心、邊緣運算與網通設備等應用需求。

(工商 )