新冠肺炎疫情開始改變生活及工作型態，散熱模組廠—雙鴻(3324)因商務NB、電競、伺服器訂單湧入，第2季業績可望明顯優於第1季，預估第2季合併營收可望較第1季成長35%，毛利率亦可望優於第1季，儘管有疫情變數，雙鴻預估，今年上下半年比重約45：55，雙鴻董事長林育申表示，散熱產業持續在擴大，雙鴻該涉及的產業都涉及了，去年開始營收及獲利已居業界第一，未來業績成長可期。

雙鴻今天首度舉行線上法說會，由董事長林育申親自主持，林育申表示，NB在去年之前一直處於需求趨緩，公司轉型做商務機種，此次疫情導致生活型態及工作型態改變，居家辦公等帶動商務NB需求大增，客戶自3月開始下急單，商務NB訂單大增2.5倍，從目前訂單來看，NB到6月底沒有問題，且6月開始舖新機，有機會延續到第3季，由於出貨以高瓦數商務NB為主，ASP有很大的成長，預估第2季NB營收可望較第1季成長150%，第3季NB/PC雖然不會超過第2季，需求量還是比往年大，整體NB產業可能因疫情再度成長，公司亦在近幾個月擴充熱管產能，以因應龐大需求量。

在伺服器方面，目前全球前五大伺服器品牌廠FB、DELL、HPE、Super Micro及Amazon約佔整體伺服器52.8%，雙鴻為主要散熱供應商，隨著遠距生活、雲端等市場新商機湧現，雙鴻第2季伺服器營收可望季增23%；至於電競部分，受惠於宅經濟，雙鴻第2季電競相關產品可望季增70%。

至於手機部分，儘管第2季韓系手機客戶因歐美疫情爆發拉貨停滯，大陸地區復工順利，市場需求逐步復甦，在大陸手機客戶訂單支撐下，雙鴻第2季手機營收雖然較第1季下滑47%，但仍將較去年同期成長20%。

就產品別來看，受惠於商務NB、電競、伺服器出貨攀升，雙鴻預估，第2季NB佔營收比重可望從第1季的33%上升至42%，電競相關產品將從第1季的20%上升至23%，伺服器佔比由第1季19%降至16%，手機佔比約9%。

若以全年來看，雙鴻預估，今年NB佔營收比重約34%，電競約佔25%，手機約佔21%，伺服器約佔17%。

隨著三大產品出貨暢旺，雙鴻第2季業績可望明顯優於第1季，預估第2季合併營收可望較第1季成長35%，由於第1季有疫情跟過年因素產量不足，雙鴻預估，第1季可能毛利率是最低的一季，第2季毛利率會優於第1季。

展望下半年，林育申表示，雖然有疫情變數，下半年還是會略優於上半年，今年因有強勁成長動能，業績會比去年好。

雙鴻預估，今年營收可望較去年成長15%，合併毛利率可望維持在20%以上。

林育申表示，散熱產業持續在擴大，雙鴻該涉及的產業都涉及了，去年開始營收及獲利已居業界第一，未來業績成長可期。

(時報資訊)