隔夜美國原油期貨價格首度跌為負值，以及受到北韓領導人金正恩在手術後命危的消息打擊，周二南韓KOSPI指數收跌1%，為1,879.38點。

南韓與中國方面稱金正恩病危消息並非事實，南韓政府表示北韓並未出現異常行動，使韓股午後跌幅收斂。

北韓業務偏重的個股表現疲弱，現代電梯公司與渡假村業者Ananti分別下跌4.7%與3.6%。

外資與機構投資人分別賣超韓股5280億韓元與1980億韓元，散戶買超7080億韓元。

韓元終場下跌0.75%，收在1,229.7兌一美元。

(時報資訊)