《韓股》油價跌為負值＋金正恩病危傳聞 韓股收跌1％ 16:312020/04/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美國原油期貨價格首度跌為負值，以及受到北韓領導人金正恩在手術後命危的消息打擊，周二南韓KOSPI指數收跌1%，為1,879.38點。 南韓與中國方面稱金正恩病危消息並非事實，南韓政府表示北韓並未出現異常行動，使韓股午後跌幅收斂。 北韓業務偏重的個股表現疲弱，現代電梯公司與渡假村業者Ananti分別下跌4.7%與3.6%。 外資與機構投資人分別賣超韓股5280億韓元與1980億韓元，散戶買超7080億韓元。 韓元終場下跌0.75%，收在1,229.7兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #億韓 #負值 #金正恩 #收跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》疫情前景好轉 韓股大漲逾3％ 11:422020/04/17 財經 《韓股》韓股收漲3.09％ 外資連30賣止步 16:312020/04/17 財經 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 原油價首見崩至負值 每桶-37.63美元史上最低 08:402020/04/21 財經 《美股掃瞄》美期油跌至負值 美股大跌 09:092020/04/21 財經 金正恩動心臟手術 CNN：北韓領導人病危 09:562020/04/21 國際 《國際油價》供需失衡 周一美油崩跌至史上首次負值 10:002020/04/21 財經 《韓股》金正恩命危消息＋油價崩跌 韓股重挫2.62％ 12:162020/04/21 財經 若金正恩病故 誰將繼承北韓正統？ 15:002020/04/21 國際 金正恩傳病危 心腹胞妹能接班？專家點出一關鍵 15:512020/04/21 國際 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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