油價崩跌，全球金融市場再迎黑天鵝！星展集團建議投資人，應該採取槓鈴式的投資策略，將成長型與收益型資產同時納入投資組合。在參與長期成長投資潛力的同時，也俱備穩健現金流的收益。成長型資產部份，應佈局中長期，且趨勢明確的題材（如數位化、醫療保健與5G），此類型資產可望獲得較佳的資本利得，但波動風險通常較高。收益型資產部份，除了調控整體投資組合風險的功能之外，此類資產也提供穩定的債息和股息收益（如亞洲債券與高殖利率股票），且波動風險相對較低。另一方面，星展也建議投資人應適當佈局黃金，藉以調整投資組合的波動風險。

將於4月21日到期的5月西德州中級原油（WTI）期貨首次跌入負值，主要肇因於期貨投資人為避免實體交割而不惜代價拋售期貨部位，且當月期貨流動性偏低，因此出現恐慌性賣壓。新冠病毒（COVID-19）疫情使許多國家及城市進入封鎖狀態，且核心產油國沒有即時減產，使得原油呈現極度供給過剩的狀況，再加上美國儲油空間即將觸頂，令投資人持續擔憂原油供過於求的情況。6月WTI期貨週一收在每桶20.43美元，近月的布蘭特原油期貨則收在每桶25.57美元。與美國相比，國際的儲油設備仍有餘裕應對供給過剩的狀況。

星展銀表示，需求面短期間快速回升的可能性較低；若5月交割的原油期貨已經無法找到足夠的儲油空間，而產油商持續生產，仍需留意6月合約接近到期時的市場情勢。

(時報資訊)