永固-KY(5546)計劃將在5月中下旬掛牌，明日將舉辦上市前業績發表會，公司深耕重慶主城區，當地有五座廠，2019年預拌混凝土產品市占率約6%，排名在前五大，近年大陸地區環保意識高漲及政府執照發放緊縮，混凝土市場供需健康，公司將持續上下游的整合及擴充產能，短期目標希望能衝至市占率第2名，長期目標希望能達2成的市占率後，再跨出重慶市發展。

大陸地區首季雖然受新冠肺炎疫情干擾，不過，首季本來就偏向淡季，永固首季獲利表現仍有機會優於去年。展望第2季，由於3月起下游營建工地復工恢復正常，預期4月以後營運展望將偏向樂觀，因疫情衝擊淡化，5~6月的梅雨季問題也將回歸往年的程度，法人預期，第2季營收及獲利表現將重返正常成長的軌道。

永固未來發展將著重在擴大重慶市主城品市場占有率到2成，希望能成為區域市場的領導者，若是市占率能到2成，才會考慮跨出重慶市，至成都、四川或是東南亞等地發展。永固積極向上游產業發展，希望完成水泥廠與礦山的併購。

(時報資訊)