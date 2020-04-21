美國原油期貨價格有史以來首度跌為負值，北韓領導人金正恩病危的傳言亦使市場承壓，周二香港恆生指數重挫2.2%，收在23793.55點。國企股(H股)收跌2.13%，為9614.93點。類股全面收黑，非必需消費品類股、油氣股與醫藥股跌幅最大，券商股集體下挫。南韓政府表示，有關於金正恩在手術後病危的消息並非事實，目前北韓並未出現任何異常動靜。

(時報資訊)