《港股》油價暴跌＋金正恩病危傳言 恆指重挫2.2％ 16:312020/04/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國原油期貨價格有史以來首度跌為負值，北韓領導人金正恩病危的傳言亦使市場承壓，周二香港恆生指數重挫2.2%，收在23793.55點。國企股(H股)收跌2.13%，為9614.93點。類股全面收黑，非必需消費品類股、油氣股與醫藥股跌幅最大，券商股集體下挫。南韓政府表示，有關於金正恩在手術後病危的消息並非事實，目前北韓並未出現任何異常動靜。 (時報資訊) #病危 #金正恩 #傳言 #類股 #重挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 CNN：動心臟手術 傳北韓領導人金正恩病危 09:562020/04/21 國際 《國際金融》金正恩術後命危？美股期貨轉跌、韓股匯重挫 11:262020/04/21 財經 金正恩動手術病危？南韓火速回應 11:392020/04/21 國際 《韓股》金正恩命危消息＋油價崩跌 韓股重挫2.62％ 12:162020/04/21 財經 金正恩術後狀況成謎 韓官員稱正在休養 13:012020/04/21 財經 傳金正恩病危！亞股全趴 台股終場暴跌298點 13:362020/04/21 財經 《盤後解析》利空炮聲隆隆 退3關、跌近300點 14:492020/04/21 財經 若金正恩病故 誰將繼承北韓正統？ 15:002020/04/21 國際 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 金正恩傳病危 心腹胞妹能接班？專家點出一關鍵 15:512020/04/21 國際 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 財經 史上首見「負油價」下周加油能退錢？中油回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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