台中市議員李麗華批抨國防部是防疫破口，要求蔡英文踹共。（馮惠宜攝）

真的被國防部害慘了，敦睦艦隊爆發群聚感染，國防部在召回成員時選擇在台中一中校門口集合，時間還是周六中午一中商圈人潮最多時，中市衛生局公布第3波確診者足跡，果然確診兩名士兵集合前曾到7-11、全家超商買便當，上車前還到I-PLAZA三樓廁所「解放一下」，隨著這些足跡公布，市府已要求店家暫停營業；對此台中市議員李麗華怒批國防部是豬隊友，並要求三軍統帥蔡英文總統踹共。

國防部海軍艦隊爆群聚感染，讓台灣身陷社區感染危機，隨著資訊不斷公布，國防部不但毫無防疫意識，連已爆出群聚感染要召回全員還選擇位台中市熱鬧商圈一中校門口，台中市政府疫調結果也顯示，這個決策讓原本就因疫情衝擊生意下滑的商圈店家，面臨更大絕境。

對於國防部一連串離譜作為，台中市議員李麗華怒批：國防部是防疫大破口還是豬隊友？她說，服務處接獲台中一中家長電話、師生家長人心惶惶，一中街商圈攤商也不斷抗議，受到衝擊生意下滑。她說，國防部選在台中一中校門口召回所有海軍役男，在全民防疫繃緊神經之際，根本罔顧百姓安全、市民生活，她也要求三軍統帥的蔡英文總統踹共，說清楚、講明白為何會做出這樣的決定！

(中時 )