摘下來的桑椹容易發酵，得立即做加工或冷凍。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉東榮村有許多桑椹樹，連人行步道旁都能看到。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉為桑椹重要產地，每年3至5月為採收季節，年初雨下得少，果實偏小顆，整體產量減少下，價格跟著水漲船高，去年產地價每台斤28元，今年剛出來時，每台斤一度飆破40元大關，果農一大清早開始採果，還有人晚上戴著頭燈採收，把一顆顆結實累累的桑椹，趕緊收到籃子裡，就怕未來若刮大風、下大雨時，整個心血都泡湯。

義竹鄉果樹產銷班第二班位於東榮村，每逢清明節前後，班長丁勝義會揪厝邊頭尾一起摘桑椹，種植超過20年的他表示，每年大約3月下旬開始收成，可採到5月上旬，今年受到暖冬影響，產季提前半個月來臨，桑椹結果期間，降雨量較往年少，必須不停澆水灌溉，果實才能長得又大又美，但供應量仍減少。

他說，剛採收時量少，市場需求大，每台斤可以攀到40幾元，他笑說，當初交貨給盤商時，還以為在「賣黃金」，現在各地都陸續收成，目前產地價每台斤30元，還是比去年同期多2元，整體的利潤相當不錯。

丁勝義還特別推薦社區自行熬製的桑椹汁，他說，製作過程中，絕不加任何防腐劑或化學添加劑，僅加入糖和桑椹一起在大鍋中熬煮，民眾品嘗之前，可以加入鮮奶，酸甜濃郁的好滋味，一定會讓人一喝就愛上！

義竹鄉農會表示，義竹近年種植面積約30公頃，摘下來的桑椹容易發酵，得立即做加工或冷凍，這幾年輔導農民種植桑椹樹，利用桑椹製作系列產品，銷售穩定。

(中時 )