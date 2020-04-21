新加坡客工（外籍移工）宿舍的新冠肺炎確診病例仍在激增。聯合早報網報導說，截至今天（4月21日）中午12時，星國衛生部已初步確定新增1111起冠病病例，新加坡總病例達9125起。李顯龍總理下午5時將透過電視和電台，就阻斷措施目前為止的進展和接下來需採取的措施發表談話。李的談話也會透過他的臉書實況轉播。

根據星國衛生部今天下午3時許發出的文告，新增病例多數是住在客工宿舍的工作準證持有者，有20人是本地公民或永久居民。當局還在確定病例細節，更多詳情會在今晚的文告透露。

李顯龍在臉書貼文說，目前對於許多人來說，是充滿不確定因素且令人擔憂的時候，尤其是因為客工宿舍出現大量確診病例。李總理說，各個團隊正努力控制冠病在宿舍的傳播，並照顧客工。「我呼籲人人堅守阻斷措施，並繼續在疫情中相互幫助。」

新加坡在2月13日和3月10日曾被世衛組織（WHO）表揚為「防疫典範」，可是自4月中旬以來，這個城市國家卻面臨「第二波」疫情爆發的局面，已變得愈發令人擔憂。

星國新冠病例持續急增，主因是擁擠的客工宿舍成播毒溫床，占新增感染近9成。約32.3萬客工住在宿舍，每12至20人合住約4、5平方公尺的房間，且共用洗手間。如今43個客工宿舍即將被封鎖。新加坡旅遊局17日表示，政府考慮把兩艘郵輪作為臨時住宿場所，讓新冠肺炎痊癒的客工或病毒檢測呈陰性反應的客工入住。

新加坡人口約584萬，客工就有140萬人，占總人口近25％。星國依賴客工提供基本服務，如建築業，他們多來自鄰國馬來西亞，亦有來自大陸。

(中時 )