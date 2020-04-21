林依晨出席品牌活動。（盧禕祺攝）

林依晨出席品牌活動。（盧禕祺攝）

林依晨出席品牌活動。（盧禕祺攝）

林依晨出席Kipling Taiwan時尚包記者會，表示疫情影響目前無法和老公相聚。（盧禕祺攝）

林依晨21日出席時尚品牌母親節活動，2015年就與老公林于超結婚的她，近年為了懷孕做人而刻意減少工作量，每次公開露面就被追問是否已有好消息，身穿貼身長褲裝的她刻意轉身讓大家看看側面，自嘲笑說「各位看有什麼進度嗎？好像還沒有」。她透露因為新冠肺炎疫情影響，已經與人在美國的老公兩個月沒見面了，只能活用各種通訊軟體，一天聯絡多次。「做人」進度因疫情而打亂？她笑答：「你說呢？」

由於美國疫情嚴重，被問老公身處地區疫情狀況？林依晨說：「還OK啦！關關難過關關過，不同狀況有不同方式，我還是可以上網買包送他！」母親節老公也依然回不來，「可能暑假吧！」兩人即將破了結婚至今分開最久的時間紀錄。她說老公在當地除了進行生活必要採買也盡量不出門，硬要搭飛機回來台灣反而危險，現在就是避免移動。

從疫情爆發至今，她一次都沒有買過口罩，覺得可以把口罩留給需要的人，不過因為藝人身份，她說自己戴口罩已經有20年的經驗，原本就有一些存量，而且如果不是在密閉空間，她就會用可以每天清洗的布口罩，因為使用過的醫療口罩也會成為難處理的醫療性垃圾，所以她會看場合選戴適合的口罩，「因應危機的事，都可以用更珍惜大自然的方式進行」。對於很多人因長時間戴口罩而皮膚過敏或長痘痘，她建議應該「分區化妝」，只化局部重點妝就好，例如她就常只畫重點眼睛和眉毛。

她說自己最近開始積極跳Zumba，肌肉量因此增加不少，精神體力也滿好的，更想往山裡面跑，大家擔心近來爬山的人變多也危險，她覺得沒那麼多，上次她花兩天一夜去爬山，期間只遇到三組人馬。此外最近也常自己下廚，用兩道招牌菜滷肉和紅燒牛肉打天下，因家裡剛整理好，所以邀請了少數朋友到家裡，她自己獻醜煮點菜請大家吃，雖然生活被疫情限制拘束，還是要懂得尋找樂趣和維繫情感。

林依晨說，防疫期間，除了原本就遠距離的人，其他醫院的探病、居家隔離者也都不宜探訪，但人與人還是可以保持聯繫、持續關心，不要因為距離就產生阻礙。

因為防疫待在家裡的時間變長，她因此汰舊了很多東西，很多青少女時期的東西已經不適用就淘汰，還能用的就轉送給需要的人，不要讓它累積怨氣，可以被使用珍惜，家裡空間變得清新很多。因為時間太多，還會稍微幫弟弟看一下小孩。

(中時 )