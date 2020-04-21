中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增3例新冠肺炎（COVID-19）病例，皆為磐石艦實習生及軍人，總計磐石艦確診人數已達27人。磐石艦染疫，國防部成為全民箭靶，不但相關情形如「擠牙膏」般公布，今天甚至因為「任務很多」，缺席疫情記者會。這讓「宅神」朱學恒忍不住懷念起前立委黃國昌，直言「真想讓咆嘯帝國昌老師來拉鎮國防部長」。

磐石艦新冠確診人數高達27人，更誇張的是這些官兵確診前在全台各地趴趴走，恐成疫情大爆發缺口，也讓各縣市政府跳腳，忙著公布足跡、消毒擦屁股，甚至要做好「封城」準備。

「宅神」朱學恒在臉書發文感嘆：「現在真想讓咆嘯帝國昌老師來拉鎮國防部長。需要的時候偏偏他不在。唉。」

黃國昌擔任立委時，緊咬慶富造船公司承攬海軍獵雷艦的弊案，多次在立法院激烈質詢國防部官員。

有網友反應，黃國昌不喜歡別人叫他「咆哮昌」，朱學恒也幽默回應：「是黃景濤」。

(中時電子報)