受保育的野生動物竟然被人狠心殺來吃！泰國一名女子13日晚間在臉書分享4張驚悚的照片，炫耀她殺害1隻小石虎後，扒下牠的皮火烤、料理，女子殘忍的行為引發網友群起撻伐，由於石虎在泰國屬於受保護的野生動物，這名冷血女子隨後也被警方通緝追查。

根據泰國媒體報導，一名女子在13日於臉書分享4張恐怖照片，只見1隻年幼的石虎被殘忍殺害，再被剝皮、放上烤爐烹飪成料理的模樣清晰可見，女子更惡劣地炫耀「這是今天的晚餐」，並標籤「辣炒石虎」，如此殘忍行徑令人憤怒。

泰國一名女子在臉書PO出4張驚悚照片，炫耀她將野生小石虎煮成食物的過程，遭網友大力撻伐，引發當局警方通緝。（圖／翻攝มูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation -Wdt臉書）

女子不在意的戲謔態度引發網友撻伐，認為她應該為此付出代價，女子也因為無法承受輿論壓力而立即刪除貼文，然而網友早就將她的發文截圖，並被當地的保育團體「มูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation -Wdt」轉發這名女子的貼文截圖在臉書粉專上。

由於石虎在泰國當地是受保護的野生動物，政府規定不得擅自獵捕殺害，泰國國家公園局野生動植物保護部門（DNP）事後展開調查。此案一共涉及4名嫌疑人，其中3人擁有該名女子臉書帳號的使用權限，當中有2人參與殺害石虎。相關證據也已全數交給警方，目前警方已經發布通緝嫌疑人，全力追查希望盡快逮捕歸案。

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(中時電子報)