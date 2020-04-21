香港一代性感女神葉玉卿，1996年嫁給富商胡兆明就淡出演藝圈，息影22年仍凍齡有術，家庭生活也幸福美滿，女兒更遺傳好基因，有顏值、有身材，更是學霸，堪稱人生勝利組。從脫星到嫁入豪門，她絕不只是運氣好，還有她的高智慧。

18歲亞姐入行星運平 靠露點豔照大紅

葉玉卿18歲時參加第一屆亞姐選美，最終獲得季軍，還同時奪下「健美小姐」及「性格小姐」2個獎項，並順利簽約亞洲電視，電視劇一部接一部演出，雖然大部分都擔任女主角，但成績卻很普通，知名度也不上不下。

葉玉卿當年以性感形象聞名。(圖／本報系資料照)

25歲那年，她意識到自己演藝事業沒有突破，約滿後離開亞視，剛好有八卦雜誌邀她拍攝露點封面，雜誌推出後掀起旋風且轟動一時，更賣到斷貨，一脫讓大眾都認識她，憑藉性感照片的成功，她順理成章被相中，接拍3部三級片電影《情不自禁》、《我為卿狂》、《卿本佳人》，共創下3千萬票房，成為三級片神話女王。

成功從豔星穿回衣服 變影視歌三棲女星

一脫成名的葉玉卿，被外界定位成「豔星」、「脫星」，就在她似乎難擺脫這些封號時，她決定不拍三級片了，選擇簽約哥哥的唱片公司，認真學唱歌，首張專輯《擋不住的風情》推出後大受歡迎，迅速衝破白金銷量，更拿下最有前途新人新人獎金獎，之後陸續出唱片，都得到不錯的成績。

葉玉卿曾和關之琳、任達華一起演戲。(圖／本報系資料照)

除了在歌壇發展，還參加戲劇演出、和上綜藝節目，在影視方面，她開始轉型參演多部擔任女主角的新作品，與當紅的演員包括任達華、劉嘉玲、張曼玉、梁朝偉、周慧敏等一起主演，1993年憑著《愛在黑社會的日子》提名金像獎最佳女配角，以《天台的月光》提名金像獎和金馬獎最佳女主角，演技漸漸受到肯定。葉玉卿花了3年時間，把衣服一件一件穿回，成功從豔星轉型到影視歌三棲的女星，憑實力和勇氣站穩演藝圈。

嫁豪門不是靠運氣 全憑她的高智慧

葉玉卿一家五口在美國生活和樂。(圖／翻攝自東網)

她不僅演藝事業起伏多，感情生活也相當精采，曾和男星張立基、伍衛國、髮型師Boffy交往，但最後都無疾而終，之後和拿督羅樹聲相戀，更一度視對方為結婚對象，最後戀情仍告吹，1996年她突急流勇退，拍完3部电影後宣布息影，並和華裔富商胡兆明閃婚，婚後下3名子女，在美國過著幸福美滿的生活。

胡兆明和她結婚前，就在美國開設萬昌隆貿易公司，做食品批發，旗下有8間超巿，是美國唐人街公認的超巿大王，婚後在葉玉卿扶持下，生意越做越大，她也拿到美國銀行經營牌照，和丈夫及多名投資者開設紐約國際銀行，夫妻倆生意擴及地產、酒店、飲食、旅遊、高科技及銀行業等。目前保守估計，身家至少超過80億港元。

外界對豔星的看法，多半認為晚年會過得不好，但葉玉卿不但成功轉型，感情也很圓滿，這一切似乎不僅是幸運而已，更多的是她的高智慧，堅持目標後就努力去實現，才能造就現在的生活。

葉玉卿保養得宜，女兒也遺傳好基因，身材火辣。(圖／翻攝自東網)

她接受採訪談到先生時，透露他雖然相貌平平，但心思細膩、很體貼，兩個人在一起就是簡單過日子，很普通但很舒服，而這份安穩應該是在爾虞我詐的娛樂圈中，無法體會的生活。

(中時電子報)