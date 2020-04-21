新北市政府昨舉行封城兵棋推演，宜蘭縣對外宣布封城準則，台南市長黃偉哲有意取消五一連假，甚至不排除封城，北市副市長黃珊珊表示，北市是中央機關所在地，就算要封城，也需要經過與各方討論，現在狀況是不考慮。至於兵推，黃珊珊強調，會找專家學者找可能的疏漏，兵推過程不會對外直播或轉播。

黃珊珊表示，封城不是單一縣市政府可以決定，北市是中央機關所在地，一定是社區沒有辦法控制，現在已到5月1日連假，還沒到沒辦法控制程度，但現在台灣醫療的能量還是夠，疫調作精準，讓國軍安心度過這14天。

黃珊珊指出，重點在於就現在有作業做好，就算北市要封城，一定要跟中央相關單位做過兵推才做考慮，現在狀況是不考慮，並且不要自亂陣腳。而北市的兵推過程不會對外直播或是轉播，而是找讓專家學者來找可能的疏漏，會在範圍內找到可能的狀況，跟其他城市不太一樣。

黃珊珊強調，針對封城還在討論，相對我們的風是哪一種封，武漢的封、紐約的封等等都不同，兵推的目標就是希望找到設定的情境，設定的目標跟內容還要經過討論才能對外說明，設定後就要開始討論可能的應變跟狀況。

(中時 )