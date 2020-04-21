海軍陷入染疫風波似乎愈演愈烈，今天又有3名官兵確診，目前累計已有27例官兵染疫。但弔詭的是，今天下午中央疫情指揮中心記者會現場，國防部一位代表都沒出席，連這幾天都代表海軍站上火線上發言的海軍副司令梅家樹也不見蹤影。外界質疑，海軍司令劉志斌神隱多日，是否不敢面對外界而推下屬親上戰場？實際上，劉志斌因為與參謀總長黃曙光共同出席15日的敦睦艦隊結訓典禮，目前都在實施自我管理當中，無法出現在公開場合，因此並非神隱。

中央流行疫情指揮中心公布，今日國內新增3名海軍確診案例，由於當時艦隊返台時，參謀總長黃曙光和海軍司令劉志斌都共同前往接見。目前2人都在進行自主管理14天。

至於為何今天記者會國防部官官員都未出席？陳時中解釋，是自己要國防部官員不用出席，因為國防部任務很多，明天在立法院也必須準備許多調查資料，所以才沒要求國防部官員出席。

雖然國防部強調，總長、海軍司令在4月15日出席敦睦艦隊結訓典禮時全程戴都口罩、且未直接肢體接觸，但基於「從寬認定、從嚴管制」的原則，總長、海軍司令都會實施自我健康管理

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(中時電子報)