高市府今（21）日指出，有92名敦睦艦隊官兵「未獲上級指示」拒絕疫調，更打算開罰，最高可罰30萬。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，用電話對官兵做疫調恐怕衍伸其它問題。高雄市長韓國瑜今下午又緊急召開記者會說明，市府已行文給中央表達需要744位官兵完整的疫調資訊，新聞局長鄭照新則直說，別的縣市也這麼做，假設有問題的話，中央應協助解決。

韓國瑜今天二度針對疫情召開記者會，下午4時與衛生局長林立人說明疫情最新狀況。韓國瑜表示，高市府對面敦睦艦隊事件，在疫調過程遇到非常大的困難，今天正式行文中央流行疫情指揮中心，表達迫切需要協助。

「我們無法突破障礙，籲請中央全力支持！」韓國瑜表示，因為無法得到完全真實的答覆，7個集中隔離所散布在各縣市， 高市府做法有兩種可能，一個是高市府直接派人面對面疫調，另一個是由各縣市政府代替高市府做疫調。

衛生局長林立人表示，今天下午約4時，已電子公文急速件行文中央流行疫情指揮中心，希望能提供完整的744名敦睦艦隊人員疫調資料，能在最短時間內回饋給高市府。

林立人指出，由於軍艦人員從高雄靠岸，放假過程有相關活動史，高市府必需要知道後，才能做採取相關防疫作為，這些疫調資料非常寶貴，包括軍官學生停留地、多少時間，怎麼離開高雄等等。

針對中央流行疫情指揮中心陳時中，今天對外說明，認為有92名官兵拒絕高市府疫調，因電話對官兵做疫調恐怕衍伸其它問題，例如身分確認的問題。對此，林立人表示，「尊重」，也因此市長韓國瑜也呼籲，並發文給中央，希望跨縣市來幫忙疫調。

鄭照新直說，包括雙北、台中都是用電話疫調，其他縣市也有這麼做，或者是有的以電話疫調為主，加上很多疫調的對象是確診個案，疫調人員有接觸感染風險，如果中央認為已經進行一段時間電話疫調有問題，需要改善的話，也請提供充足人力，以及面對面訪談相關防疫措施、安全措施，到底要怎麼做，也請中央予以協助。

(中時 )