嘉義縣政府21日舉行防疫應變會議，會中特別討論到「衛生福利部朴子醫院清空計畫｣，衛生局代理局長趙紋華指出，一旦暴發大規模的社區感染，就會啟動朴醫清空計畫，包括朴醫附設護理之家159位住民和院內病患都會轉送縣內其他護理之家、醫院，讓朴醫成為新冠肺炎輕症病患治療的專責醫院。

嘉義縣第12次應變會議今上午舉行，因應疫情大流行輕症收治，縣府已超前部署，正在研議｢朴子醫院清空計畫｣，趙紋華說，目前規畫由長庚醫院及慈濟醫院做為中重症病患收治醫院，灣橋榮民醫院及朴子醫院為輕症收治機構，今已針對朴子醫院附設護理之家159位住民清空，轉送縣內其他護理之家的SOP流程，進行相關交通接送、安排床位等事項的討論。

「疫情期間任何超前部署都是值得的」，嘉義縣翁章梁說，我們扮演防堵與教育責任，尤其應督促同仁強化居家檢疫或隔離鄉親的｢健康監測｣敏感度，不容因輕忽而造成破口，另翁章梁也特別指示，雖嘉縣沒有酒店、舞廳，仍應加強八大行業陪侍稽查及夜市防疫宣導配套。

目前嘉縣居家檢疫隔離民眾只剩89人列管中，自主健康管理174人，另首例確診案例也在18日康復出院。

(中時 )