國立高雄師範大學成立全國唯一族語教學原民專班，以族語教學及文化復振為教學特色，21日上午揭牌，校長吳連賞及班主任劉正元共同主持，特別安排校內原住民文化社團、語文原專班專班同學演唱原住民歌謠，屏東排灣族巫師鄧玉雪也到場為學習空間祈福，凸顯文化意義。

劉正元表示，「語言與文化學士原住民專班」經教育部核准，108學年度開始招生，目前第一屆大一新生共20位，學生來自6個台灣不同族群，第二屆學生今年秋天也將入學，該班以培育台灣原住民族各族語教師、文化行政公職類專業人才為主，搭配雙族語認證機制，培育原住民籍優秀人才。

語文專班系徽經過特殊設計，以南島語「mata」為基本元素，在南島語是「眼睛」的意思，廣泛出現在南島語族字彙中，台灣原住民包含阿美語、布農族語、達悟語、排灣語、魯凱語等都有類似發音字彙。

校長吳連賞說，高師大近年陸續成立3個學士原住民專班，包括藝術產業原專班、體育競技原專班，以及語言與文化原專班，各有教學及發展特色，未來原住民籍學生數總計將有320位，加上原有100多位原民生，肯定為高師大校園帶來嶄新的活力。

(中時 )