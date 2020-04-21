記憶體封測廠力成（6239）今（21）日召開線上法說，對於眾所關注的竹科三廠興建進度，董事長蔡篤恭表示，進度因氣候及疫情影響略有遞延，廠房預計第四季完工、明年下半年進行驗證及小量生產。為因應既有客戶需求，決定在現有竹科二廠先進行擴產因應。

力成因應車用物聯網等新應用需求，積極布局發展先進封裝，2015年斥資30億元發展面板級扇出型封裝（FOPLP）、2016年底建置全球首條產線，歷時2年規畫，2018年9月動土興建竹科三廠，預計將作為全球首座面板級扇出型封裝製程的量產基地。

針對法人提問竹科三廠興建進度，蔡篤恭表示，受近期氣候不佳及新冠肺炎疫情影響，目前興建進度略為遞延1～2季。不過，竹科三廠的廠房仍將在第四季完工，預計2021年下半年提供客戶驗證及小量生產。

蔡篤恭指出，為因應既有客戶2021年的相關需求，力成決定先在現有的竹科二廠進行擴產因應，並透露目前FOPLP良率甚至已超越晶圓級扇出型封裝（FOWLP），許多客戶應用於高速運算、物聯網、人工智慧及車用相關產品，現在均在進行認證中。

蔡篤恭表示，投資興建竹科三廠，是為因應2021年後的面板級扇出型封裝需求，未來產能規畫及投資將視客戶需求而定。他強調，力成致力發展高階封裝的方向及承諾不變，雖因疫情及氣候影響新廠興建進度，但已採取行動補足產能需求，將加緊腳步進行新廠建置。

(時報資訊)