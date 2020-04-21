情義相挺！它給大陸200萬片口罩 如今對方回報1.5億片 16:542020/04/21 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁表示，俄羅斯在2月「中國朋友有困難時」送去了200萬個口罩，如今收到陸方1.5億個。圖為去年6月5日習近平（左）訪俄在莫斯科克里姆林宮會見普丁。（ 新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統普丁日前在有關俄國疫情形勢的會議上表示，俄羅斯在2月「中國朋友有困難時」送去了200萬個口罩。截至目前，從中國大陸經各種管道進入俄羅斯的口罩已達1.5億個。 俄塔社報導，當天普丁表示，俄羅斯正在加大國內生產防疫物資的腳步。「3月初，我們（每天）只生產120萬片口罩，到（4）月底，我們將每天生產350萬片。而在不久的未來，我們將（每天）生產750萬片。」 當前俄羅斯累計感染病例超過47121例，405人死亡，3446人康復。 (中時 ) #俄羅斯 #口罩 #生產 #200萬 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 安倍糗大！日府發放每戶口罩 一戴上人人傻眼 18:142020/04/17 國際 口罩外交變口罩外戰 宅神8字示警...爆嚴重後果 18:512020/04/17 生活 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 傳市場不戴口罩重罰 通霄鎮長澄清 04:102020/04/18 地方新聞 爭議貼文連環發！媒體人狠用三點形容何晶 12:072020/04/18 政治 明起口罩周日停止配送 總統提醒：不要白跑一趟喔！ 17:562020/04/18 政治 逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光 14:002020/04/19 財經 柯朋宇乾瘦 被誤認吸毒 04:102020/04/19 娛樂新聞 台灣製口罩繩子易斷？知情人分析5原因 17:342020/04/20 日常 國際熱門新聞 若金正恩病故 誰將繼承北韓正統？ - 趨勢 情義相挺！它給大陸200萬片口罩 如今對方回報1.5億片 - 國際 金正恩動手術病危？南韓火速回應 - 國際 金正恩傳病危 心腹胞妹能接班？專家點出一關鍵 - 國際 死人變活人！金正恩愛將真實近況曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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