俄羅斯總統普丁日前在有關俄國疫情形勢的會議上表示，俄羅斯在2月「中國朋友有困難時」送去了200萬個口罩。截至目前，從中國大陸經各種管道進入俄羅斯的口罩已達1.5億個。

俄塔社報導，當天普丁表示，俄羅斯正在加大國內生產防疫物資的腳步。「3月初，我們（每天）只生產120萬片口罩，到（4）月底，我們將每天生產350萬片。而在不久的未來，我們將（每天）生產750萬片。」

當前俄羅斯累計感染病例超過47121例，405人死亡，3446人康復。

(中時 )