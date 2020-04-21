綠界科技(6763)配合政府於4月1日公布「經濟部零售業上架電商服務推動計畫」，推出優於政府專案補助，總價值超過18萬元的「十全十美」數位轉型專案，即日起開放商家申請；此次政府預計補助共1,000家零售業者，每家可請領最高補助上限10萬元。

綠界科技此次「10全10美」專案總價值超過18萬元，主要是針對新冠肺炎首當其衝的零售業者設計，訴求實體通路數位轉型，讓現在門可羅雀的店鋪可以在幾天內，就快速建立完成網路賣場進行販售，期待降低疫情對店家營運帶來的衝擊。

綠界科技提到，這次專案除了免費提供金、物流、電子發票的服務外，更贈送「綠界收銀台」的全功能系統以及讓商家可以在LINE上直接進行團購、直播販售等社群販售功能，可快速打入消費市場通路。自去年綠界科技開始主打「綠界帳號在手，網路開店所需全都有！」會員只要註冊一組帳號便可快速成為網路賣家，過程中完全無須程式串接，不需要再有任何程式或是美術等專業人員。

綠界科技表示，在疫情嚴峻的情況下，消費者全面朝向宅居活動挪移，消費模式由實體通路轉向網路購物，進入網路電商面對的金流、物流、電子發票一直是綠界科技長期耕耘的業務，希望這次能協助零售業在疫情寒冬下順利轉型數位增加銷售管道，一起振興經濟。

(時報資訊)