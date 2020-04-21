受新冠肺炎疫情衝擊，終端消費市場買氣冷清，智慧型手機首當其衝，根據研調機構公布的台灣3月智慧機銷售表現，在僅韓國三星一家年度旗艦新機上市的關係下，單月整體智慧機銷售僅剩下42.6萬支，相較2月的50.7萬支減少15.9%，也創下近年來的新低水準。

根據數據顯示，以銷售額市占率來說，前五名依序為蘋果、三星、OPPO、Sony以及華碩(2357)，市占率依序為58.3%、24.9%、4.5%、2.1%以及1.9%，蘋果遙遙領先主要是因為其產品走高單價路線，故在銷售額市占率上較為吃香。

由於大陸品牌智慧機如要在台灣販售，根據NCC規範，必須簽結切結書，故儘管3月多家大陸品牌均有推出新產品，但都並未有在台灣開賣，也導致3月台灣智慧機銷售僅剩下42.6萬支，相較2月的50.7萬支減少15.9%，整體市場還是以蘋果、三星為主要兩大指標，在單機前十大銷售榜中，合計蘋果、三星共占8款。

以3月份台灣智慧機市場來說，蘋果iPhone機款因為產品周期較長，持續穩住市占率，三星則有新旗艦機Galaxy S20系列，以及限量發售的折疊機Z Flip，加上多款銷售成績不俗的Galaxy A系列機款，本次就有包括A51、A20、A71、A30s等擠進前10名單機銷售榜。

在疫情衝擊下，台灣智慧型手機市場在短期內要出現大幅度回溫的機會不大，目前市場關注蘋果即將在4月24日開賣的iPhone SE，目前整體預約、預購反應不差，未來開賣後能否延續，帶動更大一波的買氣，可以持續關注。

(時報資訊)