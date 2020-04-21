原油價格重挫，紐約期油價格崩盤，加上21日市場傳出北韓領導人金正恩病危，市場憂心地區震盪恐加劇，多國股市接連重挫。香港恒生指數21日開低82點，開報24,247點後，之後跌幅持續擴大，盤中最多一度重跌逾600點。截至收盤，恒生指數收報23,793點，跌536點，跌幅2.2％，正式跌破24,000點大關。國指收報9,614點，跌209點，跌幅2.13％。主板成交1,108億港元。

(工商 )

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