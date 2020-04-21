恒指收跌536點 失守24,000點大關 16:532020/04/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原油價格重挫，紐約期油價格崩盤，加上21日市場傳出北韓領導人金正恩病危，市場憂心地區震盪恐加劇，多國股市接連重挫。香港恒生指數21日開低82點，開報24,247點後，之後跌幅持續擴大，盤中最多一度重跌逾600點。截至收盤，恒生指數收報23,793點，跌536點，跌幅2.2％，正式跌破24,000點大關。國指收報9,614點，跌209點，跌幅2.13％。主板成交1,108億港元。 (工商 ) #點大關 #收報 #跌幅 #重挫 #收跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股重挫 券商3月大虧79億 04:102020/04/20 產業特刊 人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 財經 滬指收升0.5％ 三連升 15:412020/04/20 財經 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 《國際金融》油價回穩 美股期貨小漲 10:512020/04/21 財經 《韓股》金正恩命危消息＋油價崩跌 韓股重挫2.62％ 12:162020/04/21 財經 三大指數下探 滬指收跌0.9％ 15:432020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 《韓股》油價跌為負值＋金正恩病危傳聞 韓股收跌1％ 16:312020/04/21 財經 《港股》油價暴跌＋金正恩病危傳言 恆指重挫2.2％ 16:312020/04/21 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 財經 史上首見「負油價」下周加油能退錢？中油回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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