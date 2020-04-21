搶攻宅食經濟商機，台北國泰萬怡酒店即日起至5月31日止，推出母親節「溫馨食刻」外送套組，標榜將感恩孝心直送抵家，不用擔心因為疫情而為挑選餐廳而想破腦汁，在家中酒可與媽咪共度最美好的母親節。即日起至5月31日止開放預訂，「溫馨食刻」外送套組全套4,200元直送抵家，大台北指定地區外送含運費，另可單點。4月30日前訂購還可享全套早鳥價3,999元

國泰萬怡酒店MJ Kitchen「溫馨食刻」母親節外送套組內容包括：1.前菜/ 感恩慈母饗鮮盤: 東港烏魚子、五香金錢肚、芥末海蜇皮、五味鮮軟絲、明爐掛烤鴨，單價1,500元。2. 湯品/干貝極品花膠盅，單價1,200元。3.肉品/ 秘製醬燒豬肋骨，單價680元，宮廷當紅炸子雞，單價800元。4.主食/栗茸櫻花蝦米糕，單價600元。

國泰萬怡酒店提醒，鍋物外送須三天前預訂，離飯店十公里內外送含運費，超過則每五公里加100元。送貨時間為5月1日至5月31日止 ，並以常溫出貨。

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