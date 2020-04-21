西德州中質原油（WTI)20日首次突破負數，元大S&P原油正2今日早盤最深一度跌逾14%，雖然市價下跌，不過WTI 6月期貨報復性反彈強漲超過一成，吸引買盤湧入元大S&P原油正2，使得溢價幅度暴衝超過270%。

同時今早集中市場掛牌的2檔ETF表現也搭上「題材」，元大S&P元油反1，以及富邦VIX，該2檔ETF早盤順題材漲逾5個百分點。受到消息面牽引，元大S&P元油反1，以及富邦VIX兩檔ETF成為短線熱點。富邦VIX今成交再放量，開盤不到1小時成交己經逾13萬張。

元S&P原油正2 ETF原來要遭清算下場的命運。但金管會16日火速公布 「豁免條款」，即鑒於新冠肺炎疫情影響，造成國內外經濟金融發生 短期劇烈波動，導致基金淨值異常波動，所以允許期貨投信業者可申 請免適用基金下市清算門檻，此一機制適用到9月30日。

元大S&P原油正2 ETF的受益人達7.06萬人的基金，是全球規模最大原油槓桿ETF。但專家警告，台灣散戶賭性堅強，但又不了解商品特性，在目前這種情境反而更加碼買進，可能會造成更大的亂象。

現在元大投信官網首頁，也置放了以下的警語：「近期原油市場行情波動持續加劇，投資人在交易元大S&P石油ETF(證券代號00642U)與元大S&P原油正2 ETF(證券代號00672L)前，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險；此外應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。元大S&P原油正2 ETF (證券代號00672L)具有槓桿操作風險，屬於高波動產品，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，本基金僅限於短線交易，不適合追求長期投資且不熟悉本基金之風險及特性之投資人。投資人交易前應充分瞭解自身風險承受度。」

(中時電子報)