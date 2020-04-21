統測將於5月2、3日登場，暨大附中因應新冠肺炎疫情，21日在中庭廣場為高三考生，舉辦「大學統測倒數破十」祈福活動，走過由童軍團以青蔥編製的「聰明智慧門」，希望應試時耳聰目明，並由陳綢阿嬤為考生鼓勵開智慧。

統測倒數計時，暨大附中開闊的中庭廣場，舉辦莊嚴肅穆的祈願儀式，並準備包子、狀元糕、粽子、青椒，象徵「包高中」；還有芹菜、蔥、蒜、糖果，象徵「勤勞、聰明、會算、有成果」；高齡90歲的陳綢阿嬤，偕同暨大中校長張正彥，帶領師生代表向至聖先師孔子致敬，期望同學考試「致勝」、穩定心情。

考生也在祈福卡上，寫下自己的心願，並用力敲擊「智慧鑼」，再把卡片掛於「心願版」上，祈求願望實現。

張正彥表示，感謝陳綢阿嬤在大考前夕，特別為考生同學加油打氣；還有學務處及高三導師們因應防疫需需求，特別打造聰明智慧門、智慧鑼及心願版，希望同學應試時，能夠充分發揮所學，在最佳狀態迎接挑戰。

(中時 )