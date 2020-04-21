台灣大哥大布局5G市場首戰開打！台灣大今(21)日宣布，獨家代理Riot Games合作首發《符文大地傳說》卡牌遊戲，5/1將於台灣、香港、澳門三地與全球同步上架；台灣大表示，玩家只要在發售後7日內完成註冊手續，即可獲得稀有限量的守護精靈「秀逗普羅」；同時，台灣大還將邀請包括《英雄聯盟》世界冠軍MiSTakE在內共8位知名實況主，在電競直播平台Twitch舉行「線上明星賽」，預測精準的玩家，更有機會抱走市價45,400元的iPhone 11 Pro Max 256G。

《符文大地傳說》玩家只要在發售後7日內完成註冊手續，即可獲得超稀有守護精靈「秀逗普羅」。(台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真)

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，宅經濟已成市場顯學，隨著5G第三季開台及相關技術演進，無論在遊戲速度或規格上，都可望出現突破性發展，成為殺手級娛樂應用。《符文大地傳說》的推出，即宣告台灣大對遊戲玩家體驗提升的承諾，尤其《符文大地傳說》遊戲本身益智和策略競爭的特性，正符合台灣大希望與所有玩家共同進步的精神。

李芃君表示，在4G時代行動應用服務，讓影音娛樂服務品質大幅提升、全方位改變娛樂產業的商業模式和消費者使用行為後，進入5G時代，預料也將透過遊戲產業來改寫歷史，讓消費者體驗更多創新的服務，台灣大也將與Riot Games合力為台港澳玩家打造前所未有的遊戲感受。未來台灣大將全力和Riot Games提出全方位服務，包括《符文大地傳說》的遊戲設定，角色開發、遊戲內各種體驗，及遊戲外的實體活動、行銷推廣、社群經營、第一線客服服務等。《符文大地傳說》手機雙平台（iOS、Android）APP上線首月，預料將吸引大批玩家嚐鮮下載。

為讓玩家更認識《符文大地傳說》遊戲玩法，台灣大特別邀請8位知名實況主，將於5/11、5/14舉辦共四場線上實況明星賽，參賽者包括《英雄聯盟》電競比賽世界冠軍MiSTakE、以及前電競職業選手與教練等，戰況精采可期，屆時全球玩家都可鎖定觀戰。優勝隊伍成員除可獲得獎金，參加賽前預測的玩家也有機會獲得iPhone 11 Pro Max 256G、《符文大地傳說》限量周邊禮盒等限量獎品。

《符文大地傳說》為遊戲開發商Riot Games繼《英雄聯盟》後，十年來首度推出的卡牌遊戲，以享負盛名的《英雄聯盟》宇宙為背景，包含35個英雄以及400多張卡牌。《符文大地傳說》強調競技公平性，玩家不須花費大筆金錢才能獲取稀有卡片，各區英雄都有獨特的對戰風格和戰略優勢，玩家可混搭組合不同區域的英雄卡牌，大膽嘗試各種牌組風格，增添遊戲樂趣，讓玩家在「居家避疫」期間，一起燃燒鬥志、互相鬥智！

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