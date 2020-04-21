台中市議會副議長顏莉敏及市議員謝志忠為民請命，分別爭取龍井區龍津高中、麗水福順宮及豐原區豐圳公園設立iBIKe公共自行車租賃站，以方便民眾使用，取代騎乘機動車、開車等，減少排放廢氣改善空汙；交通局長葉昭甫表示，針對市議員建議站點，市府將參酌納入評估。

龍井區只有龍井火車站及龍井圖書館設有iBike站，很多從烏日、大肚要到龍津高中上課的學生只可搭公車，但若有iBike站，騎單車只要10分鐘。龍井知名的麗水漁港，堤防上有條自行車道；但麗水渔港未設iBike站，外來客想要在堤防騎自行車欣賞夕陽海景，均得打消念頭。

顏莉敏指出，為彌補偏遠地區短程交通網不足，學生通學不便，並鼓勵大眾交通工具搭乘，增加各路網間短程銜接問題，建請市府在龍津高中、麗水福順宮增設iBike租賃站，供市民轉乘、搭車間使用。

謝志忠說，豐原區豐圳公園周遭有豐原果菜市場、家樂福等民生息息相關的場所，每天從清晨公園運動、市場買菜及大型量販店，全天候購物、用餐或看電影等活動，民眾出入頻繁，目前僅一線公車停靠；建請市府儘速設置共享單車站點，取代騎乘機動車。

葉昭甫表示，iBike站點除優先增設於火車、捷運周邊、學校、熱門商圈周邊外，同時參考「交通節點、學校、商圈市場、觀光景點、商業活動程度、設站密集度及人口密度」等指標，並考量「甲地租、乙地還」之群聚效益，完善台中市公共運輸路網。

(中時 )