站在防疫第一線，醫護人員一天超過10小時戴口罩，不少醫護人員出現接觸性皮膚炎、猛冒痘子、疹子，甚至是被N95口罩勒到臉出現1圈4線壓痕，台中榮總護理部主任張家慧指出，因一直洗手還有不少同仁手部洗到乾裂，但為了保護自己和別人，這些後遺症醫護同仁也只有默默承受，佐登妮絲也21日捐贈護膚產品給台中榮總醫護。

張家慧指出，這場疫情持續了超過3個月，醫護人員天天戴口罩，在負壓隔離病房的護士還要長時間穿防護衣及戴N95口罩，綁戴讓臉上出現1圈二線的壓痕，更有不少人猛冒疹子與痘痘，此外也因為不斷洗手洗到乾裂；她說，面對這些併發症，只能做好清潔。張家慧感謝企業愛心湧入，贈送護手霜及護膚用品。

光田綜合醫院皮膚科醫師羅立凱指出，如果是長期戴口罩造成之皮膚問題，想減輕口罩對於皮膚造成的不適，最重要的就是要減少戴口罩的時機，醫護上班必須長時間佩戴，在下班後就盡量待在安全、不需要戴口罩的家中，避免再前往人潮擁擠處而繼續戴口罩。

如果皮膚已經發炎，不建議再過度清潔或保養、敷面膜，洗臉的清潔劑可能因有界面活性劑，會連同皮膚表面的天然保溼成分和皮脂膜一併洗淨，可能讓皮膚發炎更嚴重，此時採用清爽的保濕用品或就醫由專科醫師針對皮膚狀況給予抗發炎藥膏，才是比較正確保養的方式。

皮膚疹、青春痘等，如果狀況已經嚴重脫穴、泛紅、搔癢影響生活，建議最好都要就醫比較妥當，由醫師檢查皮膚狀況對症衛教或給予口服或外用藥品。

(中時 )