張家榮指研發團隊將在工研院擘畫的「2030技術策略與藍圖」，以光譜檢測開發更多的關鍵技術。（羅浚濱攝）

工研院從民眾需求出發，研發光譜農藥檢測技術，自發表後就備受關注，如今技轉廠商成功商品化後，消費者在家就能自行檢驗蔬菜水果是否安全，智慧微系統科技中心研發副理張家榮，是食安科技打造智慧生活的重要推手。

張家榮表示，蔬果上的農藥殘留無色無味，除了清洗實在無從得知是否殘留，再加蔬果形狀，農藥殘留狀況皆不同，很多人不知該如何清洗才能乾淨，為讓民眾能「看」得見農藥殘留，研發團隊將較常使用在生醫檢測的光譜檢測法，應用在農藥檢驗上。

張家榮指農藥光譜檢測，就像在比對人的指紋一樣，因每種化學物質在光學檢測下，都會有不同的吸收特徵，為此研發智慧蔬果農藥檢測器內，建置常見農藥的光譜資料，

在清洗蔬果時，同時把感測器放入清洗盆，打開水龍頭以流動的水沖洗，在光譜檢測下，水中溶出的農藥就能現出原形，立即為食安做好把關。

為讓技術應用能符合產業與廠商需求，研發團隊集結農委會、農試所、台大食研所、摩斯漢堡及吉園圃等提供的實用建議，團隊更深入走訪雲林漢光蔬果生產合作社，了解第一線應用需求，為產業商品化打下更深厚的基礎。

「光譜檢測在食安科技的應用仍深具潛力！」張家榮強調，團隊將在工研院擘畫的「2030技術策略與藍圖」，持續鎖定全球趨勢，以光譜檢測的智慧科技，開發更多的關鍵技術，創造更幸福的智慧生活。

(中時 )