教育部21日舉行線上記者會，說明5月初的四技二專暨二技統一入學測驗及5月16、17日國中教育會考防疫措施。教育部表示，鑑於過去5年5月溫度曾超出攝氏35度，因此考試都會開冷氣，但為同時確保試場通風，也會開門窗約10公分。由於可能會干擾國中教育會考英文聽力測驗，影響測驗公平性問題，因此今年國中教育會考不考英聽。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心主任陳柏熹表示，統測及會考等大型考試防疫措施已逐步定案，對於試場通風防疫措施，參考中央氣象局2015年至2019年5月溫度，最高溫曾超出攝氏35度、全國均溫是攝氏30.3至33.1度，為同時確保試場通風及降低室溫，也顧及考生及試務人員室內全程戴口罩的不舒適，教育部與中央流行疫情指揮中心專家學者多次研商，並經台師大心測中心、財團法人技專校院入學測驗中心到不同條件的試場現地實測，提出具體規劃，並將報請指揮中心備查。

陳柏熹表示，屆時試場冷氣將全面開放，並開啟試場前門、後門；因試務工作考量，於考試開始5分鐘後開啟後門，考試結束5分鐘前關閉後門。試場所有窗戶，以每扇窗各開啟約10公分約一個拳頭寬為原則，確保試場通風良好，並能維持適當室內溫度。若是冷氣停止運轉，就會開立扇且所有窗戶全開。

陳柏熹強調，所有人員進考場前都要量體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將測第二次。如確認發燒，將引導考生至備用試場，每間備用試場以安排5位考生為上限，並拉開座位間距。

陳柏熹表示，由於開冷氣並開門窗，考英聽時可能各間教室會彼此干擾，影響測驗公平性問題，因此今年國中會考不考英聽。

原本英語閱讀占分80％、英聽20％，所以完全不考英聽之後，閱讀測驗題數維持40到45題，不會改變，也不影響作答時間，計分方式一樣會分成精熟、基礎、待加強。

(旺報 )