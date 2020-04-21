台視五燈獎堪稱古早版的超級星光大道，不少挑戰者後來成為家喻戶曉的大明星，如張惠妹、吳宗憲、蔡小虎等，連立委蔣萬安的媽媽黃美倫都主持過。1998年錄最後一集時，台視特別邀請當年參加的各路「英雌好漢」上節目，許多人在攝影棚激動落淚。

根據中國時報報導，「五燈獎」是長壽型節目，共做滿1700集，前後30多年。愛搞笑的黃安是當年的戰敗者，他說，民國72年春天，他身懷1千元，買了來回車票參加節目，第一次獲得3個燈，和衛冕者同燈同分，第2次再戰，以1分落敗。國代溫梅桂說，五燈獎讓她生活的路更寬廣，在大陸、東南亞都很有知名度，她很感激節目栽培了許多原住民。

「豬肉王子」蔡小虎當年為了參加錄影延後赴日，男兒有淚不輕彈，他卻哭著說，80年5月獲得五度五關都沒落淚，沒想到第一次為節目掉淚，竟然是結束。他說，事隔多年，走在路上還是有人認識他，翹起拇指說「讚」，可見五燈獎的影響力。

五燈獎製作人楊瑞興表示，五燈獎節目名稱有5個階段，除了田邊俱樂部，還有歌唱擂台、才藝五燈獎、新五燈獎以及五燈獎。培養了不少主持人，田邊俱樂部時代有李睿舟、李忠成、吳非宋、王弘、田文仲以及孫伯堅、黃小冬夫婦，後來加入辜敏治、阮翎、邱碧治、李明瑾、倪北嘉、姜蓓莉、王莉茹。

從「五燈獎」一戰成名的社會「賢達」多到數不清，包括呂秀齡、勾峰、李佩菁、吳宗憲、黃安、張惠妹、蔡小虎、小辣椒梦梦等等。台北市立國樂團團長陳中申也是才藝表演的五燈獎翹楚。主持人中當上國代的是邱碧治，而章孝嚴的夫人黃美倫，大學時代暑假打工，也曾主持過五燈獎。

(中時電子報)