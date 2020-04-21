迎接母親節的到來，夢時代暨統一時代百貨高雄店「母親節」檔期自4月23日開跑，全館指定消費滿3千送3百元，4月25日至26日及5月份限定6天，刷華南夢時代聯名卡滿6千元再贈1百元，4月26日前另享刷卡金2%回饋，再搭配銀行滿額禮，現金總回饋率最高達15%。

且為了分流母親節的聚餐人潮，夢時代另祭出早鳥限量滿額禮，於限定期間在指定餐廳單筆消費滿3,500元送不二緻果「真芋頭蛋糕捲」。5月7日至10日，完成夢時代母親節企劃指定任務，招待媽媽及一名同行者免費搭乘摩天輪！

夢時代表示，因應社交距離指引，美食街已拉開座席間距、加裝隔板及宣導間隔入座；顧客服務中心休息座椅加寬間距、來店禮兌換處新增排隊距離地貼標示，及製作舉牌提醒民眾保持安全社交距離；貴賓廳座席區採梅花座帶位入席；8樓時代會館展區規劃單向進出口動線，且民眾進場須配戴口罩。商場也啟動出入口管控，在開放可進館之入口處，提供體溫測量服務，讓民眾在防疫時期依然可以安心購物！隨著第一季改裝，夢時代已陸續引進超過15家全新品牌，包含Champion、Lucys、Arnold Palmer、PEPPERS、Life8…等。

位於統一時代百貨高雄店1樓的「美少女戰士展售會」快閃至5月13日止，設有大型拍照打卡牆，網羅香氛保養、3C周邊、生活用品、實用文具、時尚配件、精美服飾及手機殼等超過700款的商品，並推出全台獨家的美少女戰士手機圖樣包膜服務。自4月23日起至26日止，每日前50位消費滿2,000元的民眾，現享百元折價。夢時代表示，在疫情影響下，民眾居家停留的時間拉長，觀察春假期間民眾至購物中心的消費行為，消費力道朝「宅經濟」出現挪移，分別以居家用品、美妝保健、3C家電為重，較去年同期相比業績有1至3成不等的成長。

瞄準居家防疫商機，夢時代母親節檔期，除推出滿千送百、點數折抵、銀行禮回饋及滿額來店禮等誘因外，集結生活必需品牌，推出限時優惠活動，例如集雅社家電音響出清會、Electrolux福利品展售會、華歌爾集團南部獨家3D AI展售會、嬌生聯合品牌展售會，及由我的美麗日記、自白肌、雅漾等13個品牌聯合推出的美妝保養展售會，5場展售會，折扣最低1折起，滿足民眾提升生活品質、注重居家保養的消費需求。

(工商 )