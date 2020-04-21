衛福部今（21）日表示，為因應疫情衝擊，加強照顧弱勢，行政院已核定「防疫期間關懷弱勢加發生活補助計畫」，衛福部已請縣市政府將4月份之1,500元生活補助加發金，匯給弱勢民眾，並將連續加發三個月，預計4～6月約87萬人受惠。

衛福部「社會救助及社工司」科長李璧如說，此為「紓困2.0」方案中「顧弱勢」的一環，由於預算案尚未通過，因此是透過移緩濟急的方式辦理，預計總共要投入40億元預算。

衛福部說，補助計畫之加發對象為「領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助（以未滿18歲兒少為限），以及低收入戶、中低收入戶兒童及少年」。將於4月至6月間加發生活補助，每人每月1,500元。

衛福部表示，這次加發作業，為簡政便民，民眾不用申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院加發補助」、「行政院補助」或「行政院發」字樣。各縣市政府已於4月20日起，開始陸續發放4月份之每人1,500元。

衛福部也說，另部分符合加發之「低收入戶、中低收入戶內」的兒童及少年，因縣市政府未有其帳戶資料，將由直轄市、縣（市）政府發函通知。請符合上述資格者，配合填具正確之匯款帳號，以利發給補助。

(工商 )