林靖淵指研發的光譜農藥檢測技術，已技轉廠商成功商品化。（羅浚濱攝）

現代人注重食安，對蔬果裡可能有的農藥殘留總是不放心，也不曉得蔬果有沒有洗乾淨？工研院長期深耕光學檢測研發，與國內新創業者華墨科技合作，開發新一代「農藥殘留檢測器」，以領先的技術整合能力，搶攻全球家用蔬果清洗的龐大商機。

很多家庭主婦在清洗蔬果時，最常遇到的問題是「到底該怎麼洗」或「洗多久才夠」才能洗掉殘留農藥？在沒有科技器材輔助下，只能靠自己的直覺。

工研院智慧微系統科技中心組長林靖淵指出，工研院為此研發專利光學技術，可檢驗台灣常見的可水洗農藥種類，檢測極限依據急毒性化學藥品標準嚴格檢測，可達到0.5ppm，進而開發出「蔬果農藥檢測器」。

林靖淵說，蔬果農藥檢測器是利用波長分布來判斷農藥吸收的特徵，利用高整合微型化技術將系統縮小化，以非破壞性方法即時測量溶於水中的物質，量測時間短，準確性也高。

華墨科技總經理陳希哲表示，這次與工研院合作的蔬果清洗農藥殘留檢測器，能用科技來告訴使用者蔬果是否已清洗乾淨，這項前瞻技術工已正式商品化，會持續在光學技術領域，建立大量的光譜資料庫，提供消費者智慧健康、科技食安的生活。

工研院已將這項農藥光譜檢測技術，布局國內外諸多專利，並將產業化進入市場，未來廠商將可針對全球各地不同的農藥使用習慣，開發差異化的客製檢測商品。

(中時 )