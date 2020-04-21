隨著OPEC+減產協議仍未改善市場充斥著供給過剩的原油，國際油價周一(20日)持續狂瀉，甚至出現負數，為史上首見，元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L)21日早盤一度跌深逾14%，不過該檔基金追蹤的為西德州原油(WTI)6月期貨，隨著價格反彈逾1成，吸引買方大舉進場搶進S&P 原油正 2 基金，溢價幅度飆破270%。

隨著WTI 5月油期將在20日，市場瘋狂拋售商品，導致WTI 5月油期交割價格周一崩盤，甚至出現史上首見的負數價格，收盤價創每桶負 37.63 美元。

隨著國際油價崩盤消息在亞股散開，台股終場下跌近300點，收在10,288.42點，元大S&P原油正2 ETF也崩跌14%，但隨後買盤進場，收盤價落在跌3.55元、下跌3.53%，ETF跌幅比不上買盤進場力道，連帶讓ETF市價與基金淨值溢價接從250%飆破270%關卡，等於是從集中市場買進價格較基金買入價格多出2.7倍。

隨著國際油價在3月開始崩跌，元大S&P原油正2淨值連續3個營業日也跟著直墜，跌幅逾當初募集的90％，即低於2元，觸及下市清算門檻，但金管會顧及新冠肺炎疫情衝擊全球資本市場，上月19日緊急發函放寬所有特殊基金的下市清算門檻，為期30天。隨著大限將至，但國際油價卻越殺越低，元大投信周一宣布，上周五迅速送件至金管會並通過審核，在今年9月30日前，ETF都享有不適用既有下市條件的豁免權。

元大投信也強調，目前元大S&P原油正2籌碼用罄，溢價幅度過大，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險；此外應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

(中時電子報)