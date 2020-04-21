被網民暱稱為「草泥馬」的羊駝因外表超萌，近來廣受關注。其實羊駝除了長得可愛，比利時及美國的1項聯合研究還發現，羊駝血液中的抗體，可能有助人類對抗肆虐全球的新冠病毒。

英國《星期日泰晤士報》報導，比利時弗蘭姆斯生物技術研究院（Vlaams Instituut voor Biotechnologie）及美國德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）聯合進行的研究發現，羊駝身上的抗體可以對抗新冠病毒。如此一來，藥物研究範圍將不再限於既有藥物，可跨物種進行。

研究團隊分離出羊駝身上的2種抗體，發現它們能與新冠病毒用以入侵人體細胞的棘狀蛋白產生作用，阻止病毒入侵細胞。研究團隊指出，將相關抗體與人類抗體融合時，就會產生「雜交體」，成功中和新冠病毒，研究結果已刊載在bioRxiv網站上，之後將正式發表。

由於羊駝製造的抗體較人類的抗體小，因此更容易穿透組織攻擊病毒。抗體對不同溫度酸鹼有一定耐受度，也容易大量生產，因此被視為免疫學的1項重要研究。

羊駝抗體過往也曾用於研究愛滋病毒，後來發現，該抗體對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸道症候群（MERS）也有效果。之前還有類似研究發現，羊駝、駱駝和其他相關駱駝科 （Camelidae） 動物身上具有流感抗體，只要將牠們的抗體加以利用，人類或許就能研發出長效通用流感疫苗。

(中時 )