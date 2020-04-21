上銀（2049）及上銀光電與國研院儀科中心聯手，建置全台首創線上全檢「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」，在1分鐘內即可完成一片板材檢測，不但檢測效能提升30倍以上，並可即時分析研判結果，據以對製程進行調整，大幅提升生產效能和品質。

太陽能電池依技術不同，可分為矽晶與薄膜兩大類。矽晶式因技術較成熟且每單位功率相對成本較低，目前仍為市場主流；薄膜式則採鍍膜方式，製造過程可節省能源及大量原材料，且可製作可撓式基板太陽能電池，適於應用在建築整合太陽能（BIPV），亦可做為攜帶式產品的供電來源，為太陽能電池主要發展趨勢之一，年產值上看300億美元。在薄膜式太陽能電池中，硒化銅銦鎵（CIGS）型態具有相當高的光電轉換效率與成本優勢，十分被看好。

相較於國外，台灣對CIGS薄膜太陽能電池的研究起步較晚，生產及檢測設備長期以來被歐美日各國企業壟斷。為突破生產製備技術瓶頸，國研院儀科中心與上銀集團運用「光學量檢測」與「智慧機械」核心技術能量，客製化開發「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」，能夠於生產線上快速、精確地全面檢測太陽能板，提升製程品質，並掌握製程設備自主權。

CIGS薄膜太陽能板在製程中須對太陽能板材執行3道劃線製作程序，包括雷射劃線與機械劃線，過程中可能出現劃線的線寬或線距變異、劃線扭曲、劃線深度不足或過深造成崩裂等現象。傳統的檢測方式係採離線抽樣檢查，需要以人工對太陽能板材進行局部檢測、分析與研判，一片板材約需30分鐘檢查時間，無法符合現今量產需求。

為建立一套能與產線結合的線上全檢設備，這次開發的「陣列式光學取像系統」、「高效能運算儲存系統」與「量檢測運算核心」，結合上銀以傳動與控制專業發展的「精密定位移動平台」與「上下料機械手臂」，以光機電整合技術建置線上全檢「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」。

這套設備整合光學取像系統與高效能運算儲存系統，搭配精密定位移動平台及可提高上下板材效能的機械手臂，能對長122公分、寬62公分的大型薄膜太陽能板進行快速掃描取像與資料儲存，再經由量檢測運算核心完成板材量檢測與品質判別，每片太陽能板可在60秒內完成檢測作業，符合線上即時檢測的速率要求，檢測效能提升30倍以上。除了提升檢測效能外，由於從人工抽檢改為自動化全檢，可大幅增加板材檢測數量及縮短檢測時間，並可將檢測結果自動連結電腦與資料庫，即時判斷製程上可能發生的問題，而回饋到製程的調整，可有效提高生產效率與品質。

(時報資訊)