SteelSeries賽睿推出新型高性能Rival 3電競滑鼠、Apex 3及Apex 5電競鍵盤，透過不斷的創新與性能再提升，讓設備入手門檻降低，使玩家都能獲得更好的遊戲體驗，並搶攻電競遊戲市場。

SteelSeries執行長Ehtisham Rabbani指出，現在仍有許多遊戲玩家沒有專業設備，使用既沉悶又傳統的辦公電子產品進行電競遊戲操作。因此重新檢視這些基礎設備，並嘗試將SteelSeries的尖端技術加入產品，務必讓產品適合每一位玩家使用。

Rival 3電競滑鼠是專門為遊戲玩家而研發的高CP值設備，在過去經驗中，遊戲公司在此價位大多只能配置一般型的桌面滑鼠感應器，但這一次因為SteelSeries與PixArt的攜手合作，為Rival 3研發出全新境界的遊戲感應器。SteelSeries表示，「性能」永遠是他們設計的第一指標，也因其價格合理且具備高技術含量因此在眾多滑鼠市場中脫穎而出。

Apex 3電競鍵盤為電競玩家量身打造，同時具有高達10個RGB的炫光區域、靜音按鍵及電競級的防鬼鍵技術(Anti-ghosting)。按鍵能承受超過至少2,000萬次的按壓，且電競級防鬼鍵的技術可以準確對應到每個按鍵，讓玩家更快、更精準地進行電競遊戲。Apex 5 hybrid電競鍵盤結合傳統鍵盤和機械鍵盤各自的優點，既擁有傳統按鍵在按壓時的順滑感，又同時具有青軸機械鍵盤的高階性能。

(時報資訊)