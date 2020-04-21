《五燈獎》勘稱台灣甚至華人地區歌唱選秀節目始祖，當年風靡街頭巷尾，曾創下73.9%傳奇收視數字，是張惠妹、L.A.Boyz等紅星的出道跳板，也捧紅邱碧治、廖偉凡、和家馨等主持人，而今傳出遺憾消息，邱碧治驚傳病逝，讓老搭檔廖偉凡分外難受，而其實廖偉凡在《五燈獎》後也不容易，屢遭逢低潮、風波，艱難到曾經一安靜下來就落淚，但他卻不曾放棄。

在《五燈獎》停播之後，廖偉凡轉為通告藝人，同時也不想被《五燈獎》時期的形象定型，努力在演藝工作上求突破，甚至遠赴中國大陸發展，沒想到還在拚事業第二春，第一任老婆無法忍受他長年出國工作，因此提了離婚，個性追求完美的他難以接受，但還有2個年幼的孩子需要餵養，因此他對外強裝堅定，但下工後身心支離破碎，靠酒精麻痺絕望感，低潮到一靜下來就不停流淚，一度想不開，最終是好友施孝榮伸出援手，帶他上教會，藉由宗教的力量讓他重新振作，也認識現任太太。

廖偉凡再婚後，找回對生命的熱情與大愛，領養了有著學習障礙與自閉症的兒子，他全力以赴照顧妻兒，沒想到會再受到打擊，不久後他發現罹患口腔腫瘤，2012年秋天動手術，因併發症住院許久，同年稍早還因投資差錯，鬧出販售禁藥風波，本來在大陸的主持工作，發展了7、8年卻因「限娛令」硬生生斬斷。

然廖偉凡被重重艱難包圍，卻並未消沉，他返台後仍努力發展，大病一場坦言看開：「經歷這麼多，該放下的早該放了」，反倒越挫越勇繼續工作，廖偉凡笑稱畢竟有一家老小要養，還有在法國唸音樂學院的兒子，每年學費超過百萬，他都樂觀扛下，毅力讓人佩服。

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