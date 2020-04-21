全民大劇團近日製作網路節目《中央流行藝情指揮中心》，由洪都拉斯模仿衛福部長陳時中的弟弟「陳鬧鐘」，引發熱議，但連日評價兩極，全民大劇團在巨大壓力下，21日發出聲明，「總影集至今6集，已全數播放完畢，謝謝大家關心與支持。」對此，人正在排戲的洪都拉斯表示：「我就是單純接到一個通告，起初的出發點是希望大家不要那麼沮喪，但不知道現在疫情越來越嚴重，所以很多反彈，應該停掉了。」

洪都拉斯強調，「我就是一個表演工作者，有表演，我就去表演。」他坦言《中央流行藝情指揮中心》推出後，收到很多朋友後續的勸告，認為他在這個時間點演出疫情相關作品不適合，可能內容還要稍微修飾一下，「我自己也問過很多長輩，他們認為可能還是要稍微篩選一下。」

洪都拉斯表示：「反正我們表演者就是當一個工作，我覺得如果大家的反彈聲浪比較多，我們還是先不要在這時候製造衝突。」他重申，「藝人就是表演，我們沒有什麼立場。」希望爭議趕快平息。

(中時 )