號稱「YouTuber屆長青樹」的蔡阿嘎頻道超過兩百萬人訂閱，平時他除了透過社群網站和粉絲互動，也常接受各大平台邀約分享心路歷程。昨（20日）他上傳一支長達22分鐘的最新影片，記錄自己被國中生訪問的過程，期間他有問必答，還會適時的補充和舉例，認真的態度被網友大讚：「這樣的阿嘎真的很帥！」

影片中，蔡阿嘎透露某天收到來自北投國中的莊同學、羅同學email邀約，他坦言過去都是接受記者、研究所、大學訪問，很好奇國中生會問出什麼問題，並放話「有問必答」。果然正式訪談後，他從為什麼會踏入網紅職業，到未來發展無不暢所欲言。

蔡阿嘎鼓勵國中生。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

被問到對國中生未來就業準備的建議，蔡阿嘎強調顧好課業是先決條件外，也要「培養人際關係」學會團隊合作、「對自己負責」懂得規劃時間、以及「培養興趣」，他直言：「越長大你會發現，你的朋友跟你的興趣越來越接近，朋友會越來越少，但是會越來越好。」

得知同學們是接到老師的寒假作業任務萌生邀約念頭，蔡阿嘎直誇：「你們成功踏出這一步了！學生的時候就是勇敢去提出來！！！」蔡阿嘎也呼籲不敢踏出第一步的同學，反正沒有就沒有阿，但如果沒有提就永遠沒有。」

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(中時電子報)