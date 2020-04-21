「外遇」經常是造成婚姻破碎的其中一個原因，且根據統計，很多外遇對象通常就是你身邊的人，且可能令你意想不到。一名火辣人妻竟然看上了國一兒子的同學，2人甚至還發生性關係被兒子目睹，兒子氣到將人抓起來痛打一頓，之後決定離鄉背井、半工半讀，和媽媽老死不相往來，連要結婚時都不願發喜帖給媽媽。

社會工作者張雪如在節目《震震有詞》中透露，此個案發生在雲林，孩子的爸爸求助張雪如，表示自己的孩子讀國一時，有位同學因隔代教養，加上後母對他不好，所以經常在週五到家裡借住，到星期一再和兒子一同上學。沒想到某天，兒子竟看到同學和媽媽「剛做完」躺在床上，兒子整個人氣炸，「就抓起來把人痛打一頓」。

（圖／翻攝Youtube）

張雪如透露，這名人妻年紀才38歲，且經常喜歡穿低胸、露胸的衣服，而這件事發生後，爸爸選擇離婚，兒子也從此相當痛恨媽媽，老死不相往來。10年後，張雪如接到這名兒子的母親來電，表示自己唯一的兒子要結婚了，但她卻沒收到喜帖，「我真的很想去參加這個婚禮」，希望張雪如可以幫忙打電話給她兒子說服她。

（圖／翻攝Youtube）

但兒子一聽到張雪如提到「媽媽」兩個字，立刻氣得將電話掛斷，10分鐘後她回撥給張雪如表示，自從媽媽和同學的不倫戀發生後，整間學校都知道此事，讓他在學校抬不起頭，於是離鄉背井到外地半工半讀，「他沒有用到家裡一分一毫的錢，他說這個痛，讓他一輩子都抬不起頭來，走不出來」，他也希望之後張雪如打電話給他時，再也不要提起「媽媽」這個詞。

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(中時電子報)